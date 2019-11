Amato-Manzo (Confintesa Sanità - 118 Sicilia): "Solidarietà all'autista-soccorritore aggredito"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ulteriore aggressione, nella giornata del 23/11/2019, ad un autista - soccorritore della SEUS – SCpA, società Consortile della Regione Sicilia che gestisce il 118 nell’isola. Durante un soccorso ad un paziente in evidente stato etilico, quest’ultimo avrebbe sferrato un pugno in faccia al soccorritore, tentando anche di accoltellarlo fortunatamente senza fortuna. Il fatto quindi già grave poteva sfociare in tragedia. “Esprimiamo la nostra solidarietà al collega della SEUS – SCpA, che ha subito l’aggressione durante un servizio; cogliamo giustamente l’occasione per sollecitare chi di competenza a mettere in atto tutte quelle procedure che in futuro permetteranno una sempre minore possibilità che eventi del genere possano riaccadere”, così dichiarano Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità e Mario Manzo, Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia.