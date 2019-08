Amato (Confintesa Sanità): "Congratulazioni ad Alagna, nuovo coordinatore sanitario Seus–scpa–118 Sicilia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ del 13/08/2019, la nomina per un anno del Dr. Bernardo Alagna, a Coordinatore Sanitario della SEUS – SCpA, “siamo lieti che il Dr. Alagna, che già aveva egregiamente svolto in passato il ruolo di Direttore Sanitario c/o la SEUS - SCpA, abbia ricevuto adesso un ulteriore incarico presso la società che gestisce in Sicilia il 118; siamo certi che anche in questa occasione, conoscendo già il personale del 118 e la società, il Dr. Alagna farà un ottimo lavoro, non possiamo che fargli gli auguri di buon lavoro e sperare che questo incarico a termine possa essere prorogato”, cosi dichiarano Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia e Mario Manzo, Coordinatore Regionale Confintesa 118 Sicilia. Comunicato Stampa Palermo, 15/08/2019