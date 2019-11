Amato: "Prende vita il primo corso Ecm organizzato da Confintesa Sanità"

Il primo corso ECM organizzato da Confintesa Sanità, oggi 22.11.2019, prende vita presso la prestigiosa location dell’aula Consiliare del Comune di Monreale in provincia di Palermo. Presente il Segretario Nazionale Confintesa Sanità, Dr. Domenico Amato per portare i saluti della Federazione Sanità, il Dr. Andrea Lepre, Dirigente Sindacale Confintesa, Moderatore e Coordinatore del corso, il Dr. Maurizio Bellomo, Segretario Aziendale Confintesa ISMETT e Relatore del Corso, il Dr. Luigi Modesto Dirigente sindacale Confintesa e Relatore del Corso , il Dr. Gianfranco Episcopo e Relatore del Corso, il Dr. Aurelio Speciale Dirigente Sindacale Confintesa e Relatore del Corso. Esterni a Confintesa sono presenti: Il Dott. Luigi Antonio Signore, Dirigente Medico ASP 6 Palermo, Prof. Silvio Buscemi, Dietistica Università degli studi di Palermo, Dr. Roberto Vaglica, Dr. Rosario Cucciarè Coordinatore dell’assistenza Domiciliare Integrata azienda Sisifo, Dott. Sciacca Sergio, Cardio Chirurgo ISMETT, Dott. Giuseppe Valenti, Ortopedico Ospedale Buccheri la Ferla, Dr. Giuseppe Menzo, Infermiere Professionale Ospedale Buccheri la Ferla, Dr. Giancarlo Cappello, Formatore, Dr.ssa Silvana Zagarrí, Infermiere Professionale. Il corso si svolgerà in due date, oggi e domani 23 novembre 2019.