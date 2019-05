Amato (Confintesa sanità): plauso alle dichiarazioni del ministro Giulia Grillo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono della scorsa settimana le dichiarazioni del Ministro della Salute Dr.ssa Giulia Grillo, in cui la titolare del dicastero di Via Lungotevere Ripa 1, Roma, ha espresso la propria solidarietà ai lavoratori della sanità privata, che da dodici lunghi anni attendono il rinnovo del proprio CCNL di rifermento, un danno sia dal punto di vista economico che normativo. Il Ministro ha assicurato il proprio impegno a che gli attori volti alla risoluzione dell’annosa questione siano al più presto sollecitati al fine di ridurre al massimo i tempi per le trattative del rinnovo contrattuale. “Non posso che lodare le ultime dichiarazioni del Ministro della Salute Giulia Grillo in merito al mancato rinnovo dei CCNL nel comparto della sanità privata e del personale medico, da più di un lustro questi contratti sono bloccati, sia dal punto di vista retributivo che dal punto di vista normativo; è ovvio che questo stallo non faccia altro che dividere in dipendenti di seria A e serie B i lavoratori del comparto sanità a seconda che essi siano del settore pubblico o privato”, cosi dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Nazionale di Confintesa Sanità.