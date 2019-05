Amato (Confintesa sanità Palermo): Biagio Sarmentino nuovo coordinatore provinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri 13/05/2019, durante il Consiglio Provinciale di Confintesa Sanità Palermo, tenutosi presso la sede della Federazione in Via de Spuches 24 a Palermo, è stato nominato il Sig. Biagio Sarmentino quale Coordinatore Confintesa Sanità Privata, già Segretario Aziendale Confintesa presso L’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. “Sarmentino ha già svolto egregiamente il suo ruolo di Dirigente Sindacale, questo è il normale epilogo per i risultati già ottenuti al Buccheri La Ferla e per la fiducia e la stima che nutro nei suoi confronti " dichiara così il Segretario Provinciale di Confintesa Sanità, Dr. Domenico Amato. “Faccio i più sinceri auguri al Sig. Biagio Sarmentino per il nuovo incarico ricevuto in data odierna, confermo la stima riposta dal Dr. Domenico Amato nei confronti del suo Dirigente Sindacale” dichiara così il Segretario Regionale Confintesa Sicilia Dr. Antonio Russo.” Molte sono le sfide, che si troverà ad affrontare Sarmentino in seno alla sanità privata, in particolar modo in una realtà come quella palermitana “conclude Russo. Comunicato stampa Palermo, 16/05/2019