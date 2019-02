Taglio ai fondi Amat, stop alla navetta tra il parcheggio Basile e piazza Indipendenza

Da domani niente navette "Free Express", ovvero quelle che collegano il parcheggio Basile con piazza Indipendenza. Il servizio sarà sospeso. Ridimensionato invece, non più quattro mezzi in circolazione ma solamente due, il servizio navetta gratuito "Free Centro storico" (arancione), con itinerario all’interno della zona a traffico limitato (Ztl).

"L’azienda di trasporto pubblico - si legge in una nota - è arrivata a questa decisione dopo la riduzione di oltre un milione di euro di risorse finanziarie comunali destinate ai servizi speciali di trasporto".

Proprio oggi l'amministratore unico dell'Amat, Michele Cimino, ha incontrato i sindacati di categoria per illustrare il piano industriale, il piano di risanamento e il piano del fabbisogno di personale per il prossimo triennio. I progetti dell'azienda sono legati però alle decisioni della politica. Comune, ma anche Regione. Nella finanziaria regionale è prevista una decurtazione del 30% per i trasporto pubblico locale. Se questo diventasse realtà, l'azienda dovrebbe rivedere i propri piani.