Mobilità, sospesa la navetta gratuita tra il parcheggio Basile e piazza Indipendenza

Anno nuovo, meno collegamenti tra il centro storico e le aree periferiche. Da ieri, 1 gennaio 2018, l'Amat ha sospeso il servizio navetta "Express" (dal parcheggio Basile a piazza Indipendenza) e modificato la frequenza della navetta "Centro storico": non più una corsa ogni 10 minuti, ma ogni 14.

Entrambi i servizi erano stati attivati l'1 aprile del 2016 per consentire a residenti e turisti di raggiungere più facilmente il centro storico senza auto e senza costi.

L'Amat ha comunicato la rimodulazione del servizio con una nota pubblicata sul sito internet aziendale. Restano invece invariati gli orari: dalle 6,30 fino alle 21. Anche il percorso della navetta "Centro storico" resta uguale: piazzetta Santo Spirito (capolinea) – a destra via Vittorio Emanuele – Foro Umberto I – a destra via Salita Mura delle Cattive – via Alloro – a sinistra via Aragona – piazza della Rivoluzione – via Garibaldi – a destra via Gorizia – a destra via Roma – a sinistra via Vittorio Emanuele – a sinistra via Maqueda – piazza Sant’Antonino – piazza Giulio Cesare (Transito pensilina esterna) – corso Tukory – a destra via dei Benedettini – a destra via Mongitore – a sinistra via Cadorna – a sinistra via del Bastione – piazza della Pinta – piazza Indipendenza (fermata interscambio) – a destra corso Calatafimi – via Vittorio Emanuele – a sinistra via Bonello – a destra via Gioeni – via Sant’Isidoro – via Candelai – a sinistra via dello Spirito Santo – via Raimondo – via Favara – a destra via Scarlatti – a sinistra Vvia Donizetti – piazza Verdi – via Cavour – piazza XIII Vittime – via Crispi – Vvia Cala – via Porto Salvo – piazza Marina – a sinistra Salita della Intendenza – a destra via Vittorio Emanuele – piazzetta Santo Spirito (capolinea).

Critico nei confronti del provvedimento, l'ex assessore alla Mobilità Giusto Catania. “Non condividiamo - si legge in una nota firmata da Catania con i colleghi del gruppo consiliare Sinistra Comune Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno - la scelta di sospendere il servizio di navetta gratuito tra il parcheggio Basile e il centro storico e, nello stesso tempo, di allungare la frequenza della navetta gratuita che si muove all’interno della città storica. Il collegamento tra Porta Nuova e il parcheggio Basile, al contrario, va promosso e incentivato poiché bisogna indurre i cittadini a raggiungere il centro storico senza le automobili. Il parcheggio di via Ernesto Basile, attualmente, continua a essere poco utilizzato mentre andrebbe valorizzata al massimo la sua potenzialità. Infine – concludono i consiglieri comunali di Sinistra Comune – riteniamo sbagliata la scelta di allungare la frequenza della navetta gratuita del centro storico: è un servizio molto usato da palermitani e da turisti. Ci aspettiamo invece, considerati gli appuntamenti del 2018, che l’azienda lavori per rendere ancora più efficiente il servizio. Confidiamo nel fatto che il sindaco e il presidente di Amat intervengano per rimediare a questo errore".