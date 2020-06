All'Amat stipendi ancora in ritardo, i sindacati sbottano: "Lavoratori a bocca asciutta"

“Ancora una volta i lavoratori dell’Amat restano a bocca asciutta! Anche per il mese di maggio non si hanno notizie certe sul pagamento degli stipendi. Tutto era subordinato alla vicenda delle risorse Tpl, regionali, già incassate dal Comune di Palermo sin dalla metà di aprile, ma che poi non sono state versate all’azienda che ne è destinataria".

A denunciare gli ennesimi ritardi nel pagamento degli stipendi Amat sono Franco Mineo Filt Cgil, Salvatore Girgenti Fit Cisl, Franco Trupia Uiltrasporti, Fabio Danisvalle Faisa Cisal, Corrado Di Maria Ugl, Carlo Cataldi Cobas Trasporti e Giuseppe Taormina Orsa Trasporti. "I lavoratori sono stanchi. Per l’ennesima volta è grande il disagio a loro arrecato, il loro lavoro viene puntualmente mortificato in questo modo, vincolato alle diatribe fra i dirigenti del Comune e l’azienda".

"Come se non bastasse neanche i vari assessorati comunali, dal Bilancio alle Partecipate, riescono a dare certezze sul trasferimento dei fondi. Da mercoledì scorso ci era stato assicurato dall’assessore al Bilancio, che anche se in ritardo, le procedure per il trasferimento risorse erano state esperite, tuttavia ancora oggi, dopo otto giorni non si ha alcuna traccia delle somme e pertanto l’Azienda non è in grado di garantire le retrbuzioni di maggio, rinviando a data incerta".

I sindacati ribadiscono che "da diverso tempo ormai, l'Amat subisce continui ritardi su ogni dispositivo amministrativo da parte dei dirigenti del Comune, senza che si sia provveduto a risolvere una volta per tutte le eventuali disfunzioni. Se non si interviene l’azienda e i lavoratori continueranno a subire le vessazioni indotte da qualunque virgola che ostacola la liquidità disponibile. Ci era stato trasmesso che l’ultimo blocco era dipeso da una variazione contrattuale che il presidente dell’Amat avrebbe dovuto sottoscrivere; di certo sappiamo che tale vincolo sia stato superato almeno da una ventina di giorni".

"Perché allora i dirigenti del Comune non hanno provveduto a evadere prontamente per le somme regionali già disponibili? Un mistero che viene scontato sui diritti dei lavoratori e sulla serenità delle loro famiglie".