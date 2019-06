Amat, Cimino punta su riorganizzazione e ammodernamento: "Più efficienza nei settori chiave"

Riorganizzazione interna dei processi produttivi e più efficienza dai settori chiave, come officina, movimento, commerciale, car e bike sharing. Con questi presupposti, continua il piano di ammodernamento di Amat, l’azienda di trasporto pubblico, secondo il programma di interventi e di revisione delle attività aziendali stabilito dall’amministratore unico Michele Cimino.

“Si tratta di un processo di innovazione che, in condivisione con i sindacati - afferma Cimino - ha come obiettivo quello di rendere la gestione delle attività di Amat più snella e in linea con le istanze avanzate dai cittadini, che chiedono all’azienda uno scatto di efficienza del servizio di trasporto”.