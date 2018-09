Amat, novità in arrivo: ecco i biglietti a banda magnetica

Arrivano i nuovi biglietti a banda magnetica per gli autobus. Da giovedì prossimo l'Amat, l'azienda di trasporto pubblico urbano, commercializzerà i nuovi ticket che in breve tempo sostituiranno totalmente i tradizionali titoli di viaggio cartacei. Una svolta radicale del sistema di bigliettazione che la partecipata del Comune ha voluto sia per adeguarsi alle moderne tecnologie sia per continuare in modo più efficace la lotta al diffuso fenomeno della contraffazione dei biglietti.

"La data del debutto del nuovo biglietto - spiega l'Amat - non è stata scelta a casa, dal momento che i primi titoli di cui gli utenti potranno approvvigionarsi appartengono a una limitata serie commemorativa commissionata in occasione della visita a Palermo del Santo Padre", in programma sabato.

Il ticket ha una struttura completamente diversa rispetto a quella fin qui conosciuta che, oltre a riportare la banda magnetica codificata e un esclusivo ologramma, presenta una linea di perforazione lungo la quale il titolo dovrà essere piegato, per poi essere obliterato nelle validatrici poste a bordo dei bus e dei tram. I vecchi titoli tradizionali cartacei potranno essere ancora utilizzati fino e non oltre il 30 novembre.

Dall'1 dicembre i vecchi titoli di qualsiasi tipologia non avranno più validità e soltanto fino al 31 dicembre potranno essere sostituiti, a richiesta, con i titoli magnetici di pari valore nominale presso il punto vendita Amat di via Borrelli 16.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery