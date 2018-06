Mondello e Sferracavallo, al via servizio bus-navetta: quattro linee gratuite

Con l'arrivo della bella stagione, ripartono le navette estive dell'Amat che fino al prossimo 15 settembre permetteranno a cittadini e turisti di raggiungere gratuitamente il mare. Quattro le linee - attive da qualche giorno - che collegano i parcheggi Galatea e Venere con le spiagge di Mondello e Sferracavallo, disponibili anche sull'app Moovit che permette agli utenti di conoscere la posizione esatta del bus e quindi conoscere il tempo reale d'arrivo. Gli itinerari:

Linea 84: parcheggio Galatea – Mondello Torre

Parcheggio Galatea (capolinea) – viale Galatea – viale Principe di Scalea – Piazza Valdesi – viale Regina Elena – Piazza Mondello – Via Piano di Gallo – Mondello Torre (capolinea).

Mondello Torre (Capolinea) – via Gallo – Piazza Mondello – via Mondello – via Tolomea (posteggio Mongibello basso ed alto) – via Stesicoro – a Via Mondello – viale Principe di Scalea – viale Galatea – via Palinuro – Parcheggio Galatea (capolinea).

Linea 85: Mondello Torre - viale Venere

Mondello Torre (capolinea) – via Gallo – piazza Mondello – via Mondello – viale Principe di Scalea – piazza Valdesi – viale Margherita di Savoia – viale Venere.

Viale Venere - piazza Castelforte – viale dell’Olimpo – inversione di marcia nella rotonda all’altezza del Palazzetto dello sport – viale dell’Olimpo – piazza Castelforte – viale Venere – viale Margherita di Savoia – Valdesi – viale Regina Elena – via Torre di Mondello – piazza Mondello – via Piano di Gallo – Mondello Torre (capolinea).

Linea 87: Mondello Torre – Partanna Mondello

Mondello Torre (capolinea) – via Gallo – piazza Mondello – via Mondello – viale Principe di Scalea – viale Galatea – via Pazienza – via Apollo – via Atlante – piazza Serenità – via Polibio – via Amarilli.

Via Amarilli - via Partanna Mondello – via Iandolino – via Castelforte – via Chirone – via Nicoti – via Antigone – via Castelforte – viale Cavarretta – viale Galatea – via Palinuro – ingresso posteggio Galatea – viale Galatea – via Principe di Scalea – Valdesi – viale Regina Elena – piazza Mondello – via Piano di Gallo – Mondello Torre (capolinea).

Linea 88: Punta Barcarello – Punta Matese

Punta Barcarello (capolinea) – via Barcarello – via Tritone – prolungamento fino al parcheggio di via Schillaci – ingresso Parcheggio Tritone – inversione di marcia – uscita dal parcheggio – via Tritone – via del Manderino – via Sferracavallo – via Torretta – via Plauto – Punta Matese.

Punta Matese - via Plauto – via Catullo – via Tacito – via Sferracavallo – via del Manderino – via Tritone – prolungamento fino al Parcheggio di via Schillaci – ingresso Parcheggio Tritone – inversione di marcia – uscita dal Parcheggio – via Tritone – via Barcarello – Punta Barcarello (capolinea).