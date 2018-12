Amat, servizio ridotto il giorno di Natale: gli autobus circoleranno fino alle 13,30

Vome ogni anno, gli autobus dell'Amat effettueranno servizio ridotto nel giorno di Natale. L'azienda comunica che le vetture circoleranno fino alle 13,30 circa. I rientri in deposito sono previsti tra le 14 e 14,30.

Intanto è già scattato il conto alla rovescia in vista dell'arrivo di 38 nuovi bus. Entro gennaio all'Amat dovrebbe essere pronta la prima fornitura. I mezzi, acquistati mediante fondi del ministero dei Trasporti e del Pon Metro, consentiranno di svecchiare la flotta dell'Amat e ridurre i disservizi dovuti ai frequenti guasti. Le risorse messe in campo dal ministero serviranno per una prima fornitura di 89 autobus, mentre 33 sono quelli finanziati dal Pon Metro. Entrambi i lotti - per un totale di 122 vetture - se li è aggiudicati la Irisbus. Al momento sono meno di 200 gli autobus che l'Amat giornalmente riesce a mettere in strada.