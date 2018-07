Amat e Moovit portano il "tempo reale" alle fermate: il tuo bus lo controlli dall'app

Amat e Moovit portano il tempo reale alle fermate dei bus. Con "Moovit TimePro", i passeggeri dei mezzi pubblici avranno la possibilità di conoscere l'esatta frequenza dei mezzi di trasporto pubblico. A partire da oggi, un sistema di monitoraggio innovativo della flotta, basato su smartphone e tablet, fornirà stime accurate sui prossimi arrivi dei bus di oltre 20 linee. Il progetto entra nel vivo dopo una fase di sperimentazione avviata nel 2015.

Per gli utenti sarà sufficiente scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita Moovit o accedere al sito www.moovit.com per avere le previsioni di arrivo delle vetture alla fermata, provenienti direttamente dal Gps di bordo. Quando una linea risulta monitorata in tempo reale, l’app Moovit mostrerà in verde i tempi di arrivo. Nello specifico, la soluzione adottata dalla partecipata palermitana, permetterà di generare avvisi da parte di Amat su deviazioni o informazioni relative a linee e percorsi oltre a presentare soluzioni di viaggio complesse che considerano anche altri mezzi di trasporto.

Gli orari in tempo reale, saranno disponibili anche all’interno del widget web di Moovit, un pianificatore di viaggio integrabile gratuitamente all’interno di qualsiasi sito web, che permette di avere un calcola percorso personalizzato dove inserire una località specifica di arrivo ed ottenere tutte le indicazioni necessarie per poterlo raggiungere con i mezzi pubblici (per ulteriori informazioni: https://widgets.moovitapp.com/).

"Siamo felici di portare a Palermo un'esperienza di viaggio innovativa, conoscere gli orari di arrivo dei mezzi in tempo reale migliorerà la vita a tantissimi cittadini - dichiara Samuel Sed Piazza, country manager di Moovit - Grazie alla partnership pluriennale che lega Amat Palermo a Moovit, principale archivio dati sulla mobilità e applicazione più utilizzata al mondo per il trasporto pubblico, siamo oggi in grado di fornire agli utenti palermitani tutte le informazioni necessarie per muoversi con i mezzi pubblici nel miglior modo possibile".

"Con questo intervento, Amat migliora i propri servizi per l’utenza - aggiunge Gianfranco Rossi, direttore generale di Amat - in quanto informa gli utenti sulla previsione di arrivo dei bus alle fermate. In tal modo viene consentita una migliore pianificazione del viaggio e si indicano in maniera più efficace, poiché in real time, i tempi di arrivo del bus atteso. Inoltre lo strumento di monitoraggio della flotta, messo a punto da Moovit, consente ad Amat di individuare immediatamente le eventuali criticità del servizio permettendo il loro superamento, generando i corrispondenti avvisi su deviazioni, linee e percorsi".

"Questa importante collaborazione porterà un notevole beneficio agli utenti - conclude il sindaco Leoluca Orlando - perché la fruizione del servizio pubblico sarà più facile e più accessibile. I cittadini potranno conoscere e seguire gli spostamenti in tempo reale, organizzando al meglio non solo l’utilizzo dei bus ma più in generale i propri spostamenti in città".