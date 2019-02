L'Amat "premia" i figli dei dipendenti: consegnate 25 borse di studio

L’amministratore unico dell’Amat Michele Cimino, il direttore generale Gianfranco Rossi e il presidente della Map (mutua assistenza e previdenza tra i lavoratori dell’Amat) Maurizio Gambino hanno consegnato oggi 25 borse di studio ai figli dei dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico che hanno ottenuto il massimo dei voti nell’anno scolastico 2017/2018. Le borse, del valore tra 50 e 200 euro, sono state nove per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media inferiore, sei per il diploma di scuola media superiore, dieci per la laurea.