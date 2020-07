Amat, Chinnici (Iv): “Bene nuove assunzioni, si rilanci l’azienda”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La decisione del Comune di Palermo di attivare subito 141 assunzioni a tempo determinato per Amat, tra autisti e addetti alle officine, è un segnale di attenzione per un’azienda che affronta un momento delicato ma che ha al tempo stesso grandi potenzialità. Bisogna continuare a valorizzare Amat e i suoi lavoratori arrivando a una revisione del contratto di servizio e all’espletamento del concorso per gli autisti, così da assicurare energie nuove in modo stabile”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva al Comune di Palermo Dario Chinnici.