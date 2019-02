Autobus Amat, domenica cambia il percorso della linea 806

Domenica 3 febbraio, in occasione della manifestazione ciclistica all’interno della Parco della Favorita, dalle 8 alle 13, gli autobus della linea 806 provenienti da piazza Don Sturzo devieranno da via Libertà per via dell’Artigliere, piazza Leoni, viale del Fante, piazza Niscemi, Pallavicino, via Mater Dolorosa, viale Margherita di Savoia e normale percorso. Da Mondello, invece, percorso inverso per i bus da viale Margherita Di Savoia fino a via dell’Artigliere, da dove proseguiranno su via Libertà.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !