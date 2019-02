Amap, a febbraio nuovi orari sportello utenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Amap ha reso noto che, da lunedì 11 febbraio e per tutto il mese di febbraio 2019, lo sportello utenza di via Volturno 2 sarà aperto al pubblico anche i pomeriggi dalle 15 alle 17 del lunedì, martedì e mercoledì, solo per effettuare operazioni di aggiornamento anagrafico e volture contrattuali. Inoltre, rimane invariata l’apertura ordinaria del giovedì dalle 15:15 alle 17:15.