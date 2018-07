Guasto all'impianto di sollevamento in viale Venere: niente acqua all'Addaura

Niente acqua dai rubinetti in via Monte Ercta, Annone, Addaura, Eracle, Giovanni D’Austria e nelle zone limitrofe. La causa è un guasto all’impianto di sollevamento in viale Venere (angolo via Margherita di Savoia).

A darne notizia è l'Amap: "E’ attualmente in corso l’intervento di manutenzione per eliminare il guasto - spiegano dall'ex muncipalizzata - e permettere la riattivazione dell’impianto. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091/279111 o al numero verde 800915333 (esclusivamente da telefono fisso)".