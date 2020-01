Lo schianto ad Altofonte, in centinaia per i funerali di Marco La Barbera: "Ciao campione"

Nella chiesa madre l'addio al 31enne morto per le ferite riportate nell'incidente avvenuto sulla strada provinciale, in contrada Rebuttone. La Barbera era un calciatore dell'asd San Giorgio Piana e la sua immagine durante una partita campeggiava in un cartellone retto da un amico