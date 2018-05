Alternanza scuola-lavoro: gli studenti dell'Itc Ferrara fanno "pratica" al Caf della Cgil

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per tre settimane hanno seguito un progetto di alternanza scuola-lavoro al centro servizi della Cgil di piazza Marina, affiancando gli operatori nella compilazione di 730, moduli Isee e altri servizi fiscali. La quarta A dell'Itc "Francesco Ferrara" di Palermo oggi ha concluso il corso, che li ha visti dal 26 aprile al 15 maggio impegnati ai computer del Caf, con un incontro con i dirigenti sindacali presso la sede della Cgil Palermo.

Accompagnati dalla dirigente scolastica, la professoressa Eliana Romano, e dal direttore del Caf, Gino Ridulfo, gli alunni della quarta A hanno incontrato oggi nel salone della Camera del Lavoro il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo e il segretario organizzativo Calogero Guzzetta. "Oltre agli aspetti di rappresentanza sociale e politica, la Cgil svolge attività di assistenza fiscale attraverso i Caf, di tutela individuale con i patronati e di consulenza con l'ufficio vertenze legali", ha detto ai ragazzi Ridulfo.

Poi il confronto, con le domande degli alunni dell'Istituto tecnico commerciale rivolte a Calogero Guzzetta, che ha spiegato le differenze tra tutele collettive e individuali e l'importanza della contrattazione, e con Enzo Campo, che si è diffuso sul ruolo del sindacato oggi. "E' importante che i ragazzi abbiano avuto la possibilità di fare la conoscenza del sindacato all'interno della sua struttura aziendale e di conoscere tutte le attività che la Cgil mette a disposizione di utenti e lavoratori. E' stato uno scambio proficuo - ha concluso Campo - anche per stimolare nei ragazzi l'interesse per la storia e la memoria della Cgil e per le battaglie nel nome dei diritti dei lavoratori".