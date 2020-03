Altavilla, gel disinfettante venduto senza etichetta: scatta sequestro in un supermercato

Gel disinfettante venduto senza etichetta: scatta sequestro in un supermercato di Altavilla Milicia. La guardia di finanza, nell’ambito dei controlli anti Coronavirus disposti presso gli esercizi commerciali della provincia, ha potuto appurare che "il prodotto messo in vendita non presentava alcuna indicazione del produttore, dell’origine, data di scadenza e precauzioni d’uso, in spregio alle normative comunitarie ed alla disciplina nazionale sulla sicurezza dei prodotti cosmetici".

Al titolare del supermercato è stata comminata una sanzione amministrativa da 500 a 4 mila euro. Le fiamme gialle proseguiranno i controlli in tutta la provincia palermitana, così come stabilito dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, "al fine di contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme".