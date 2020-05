Non ha la patente, guida auto senza assicurazione e viola posto di blocco: multato

Non si fermano a un posto di controllo, ma vengono rintracciati e multati. Accade ad Altavilla, dove le fiamme gialle durante i controlli volti a verificare il rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 hanno sanzionato un uomo che guidava una vettura, priva di assicurazione e sottoposta a fermo amministrativo, senza aver mai conseguito la patente. In particolare, i militari hanno intimato l'alt all'auto con a bordo due persone che sono riuscite a eludere il controllo e a far perdere le proprie tracce. I finanzieri, dopo aver annotato la targa del mezzo, sono riusciti a risalire al proprietario. L'auto è stata confiscata e sono state emesse sanzioni amministrative per circa 10mila euro, compresa la violazione delle norme anti Covid

