Villabate, a Pomara pioggia e disagi: "Una storia che si ripete ogni volta al primo temporale"

Ormai è una storia che si ripete ogni anno. La condizione penosa di via Belvedere, nel quartiere villabatese di Pomara, mette in costante pericolo la vita di residenti e non solo. Essendo piena di buche, i cittadini devono stare attenti a dove mettono i piedi. Il pericolo di finire in carrozzina, infatti, è proprio dietro l’angolo. La situazione diventa ancora più critica con il verificarsi delle prime piogge autunnali o addirittura degli acquazzoni sporadici estivi. Le enormi crepe trasformano infatti il quartiere in una vera e propria “piscina” a cielo aperto. “Siamo stanchi - commenta Gabriele Giovanni Vernengo, residente della zona - servono risposte concrete e subito. I cittadini devono avere prima i servizi essenziali e poi ben venga anche il resto. E’ incredibile che raggiungere la fermata del bus diventi una vera e propria impresa. Urge chiarezza e progettualità. La politica sia attenta ai problemi realmente seri della borgata”.