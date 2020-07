VIDEO | Nubifragio a Palermo, Ferrandelli: "Ho salvato le mie bimbe, ce l'abbiamo fatta per 20 secondi"

Il consigliere si trovava in auto con le figlie in viale Regione quando è stato travolto dal fango: "Eravamo nel panico, situazione inaccettabile. Palermitani scannati come tonni in una tonnara. Non può una pioggia estiva di 20 minuti mettere a repentaglio le nostre vite"