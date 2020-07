Crolli in zona Calatafimi e a Baida, centinaia di interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

Non c'è solo l'asse di viale Regione Siciliana fra quelli colpiti dal nubrifragio. Proseguono senza sosta gli interventi dei vigili del fuoco dopo l’alluvione che si è abbattuta ieri in città. I pompieri sono entrati in azione nella zona di Badia per mettere in sicurezza la zona dove un fiume di acqua e fango, in via Alla Falconara (video allegato), ha sfondato i muri di alcune abitazioni e ha trascinato per decine metri numerose. Diversi i magazzini e i piani che sono stati invasi dal fango.

I pompieri sono intervenuti anche in via Traselli nei pressi della caserma Turba dove è crollato un muro perimetrale. Le squadre di soccorso sono impegnate nella zona di via Montalbo dove i residenti hanno segnalato diverse crepe e lesioni che colpito alcune palazzine e le strade. Intanto la Rap, la società comunale che gestisce la raccolta dei rifiuti, informa che "i servizi di raccolta in città stanno subendo dei ritardi a causa dei problemi di viabilità legati al nubifragio di ieri".

I maggiori disagi si rilevano negli itinerari di raccolta prossimi alle vie vicine alla circonvallazione. "La viabilità compromessa - si legge in una nota - sta rendendo anche estremamente difficoltoso ai compattatori raggiungere, in entrambe le direzioni, i percorsi tra l’impianto di Bellolampo e la città. A ciò si aggiunge la necessità del riposizionamento di alcuni cassonetti travolti dalle forti precipitazioni di ieri".

