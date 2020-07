VIDEO | Fiume in piena tra le vie Imera e Colonna Rotta: "Qui finisce come a Casteldaccia"

Protestano i residenti che hanno occupato simbolicamente piazza Indipendenza per far sentire la loro voce: da due giorni, dopo l'alluvione, una cascata maleodorante (si pensa abbia origini dal Papireto) finisce in strada trasportando con sé anche rifiuti. Ancora non è stato fatto alcun intervento. Gli abitanti della zona hanno costruito una passerella in legno perché altrimenti sarebbe impossibile attraversare: "Abbiamo paura per le nostre case"