Maltempo, ancora allerta gialla in Sicilia: rischio piogge per il weekend

La Sicilia resta nella morsa del maltempo. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alle 24 di domani. Il livello di allerta su tutta l'Isola per oggi è giallo ('attenzione'). "Persistono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco - si legge nel bollettino -, specie sui settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la giornata di domani il livello di allerta previsto per Palermo è di colore verde ('generica vigilanza'). Intanto dopo la bomba d'acqua che mercoledì scorso ha colpito il capoluogo siciliano da lunedì sarà attiva l'email: alluvione15luglio@comune.palermo.it per la segnalazione dei danni. "Le segnalazioni serviranno unicamente per la costituzione del dossier per la richiesta dello stato di calamità naturale da presentare a Stato e Regione", spiegano dal comune di Palermo.