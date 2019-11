Allerta meteo arancione in Sicilia, chiuse tutte le scuole di Corleone

A causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile e valida per tutta la Regione, domani le scuole di ogni ordine e grado di Corleone rimarranno chiuse. Lo stabilisce un’ordinanza sindacale firmata, in via precauzionale, dal vicesindaco Maria Clara Craprisi. In tutta l'Isola sono attesi attesi venti di burrasca e forti temporali.