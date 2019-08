Tornano a salire le temperature a Palermo: scatta allerta arancione

Tornano a salire le temperature a Palermo. Sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato il bollettino relativo alle ondate di calore previste per oggi, domani (venerdì 2 agosto) e sabato 3 agosto 2019. "Il picco - si legge - si avrà nella giornata di domani: il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede il raggiungimento del livello 2 (arancione) ed una temperatura massima alle ore 14 di 35 gradi (percepita 37 gradi)".

"Si ricorda - si legge ancora - che il livello di allerta arancione è inerente a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio. Per la giornata di sabato 3 agosto il bollettino prevede il ritorno al livello 1 di pre-allerta (colore giallo), con temperatura massima, prevista per le ore 14, di 32 gradi ed una temperatura percepita di 35 gradi".