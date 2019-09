Il maltempo non lascia Palermo, scatta nuova allerta meteo gialla

Il maltempo non lascia Palermo e scatta una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino valido da oggi pomeriggio e fino alle 24 di domani. Previsti rovesci e temporali in tutta la Sicilia, inclusa la provincia di Palermo.

Scarica il bollettino della protezione civile

"Le criticità attese - si legge nel bollettino -, stimate sulla base delle precipitazioni previste, possono comportare manifestazioni localizzate o diffuse di tipo geomorfologico (frane) e/o di tipo idraulico nei piccoli bacini (< 50 kmq) e nelle aree urbanizzate. In caso di piogge concentrate in intervalli di tempo contenuti, le criticità possono assumere carattere di estrema pericolosità (es: colate detritiche, crolli, inondazioni localizzate)". Per questo la protezione civile raccomanda alla cittadinanza "attenzione".

Allegati