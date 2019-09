Rovesci e temporali, nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

Scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico. Lo comunica la Protezione civile regionale nel bollettino valido da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani. Previsti rovesci e temporali in tutta la Sicilia, inclusa la provincia di Palermo.

L'avviso (CLICCA QUI PER LEGGERLO) riguarda anche la città ed è valido fino alle 24 di domani. Alla cittadinanza si raccomanda "attenzione". Le piogge, che già oggi si sono abbattute sulla città, hanno provocato allagamenti in diversi quartieri. Numerose le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco.