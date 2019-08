Temperature di fuoco: scatta l'allerta arancione per il caldo

E' stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il bollettino relativo alle ondate di calore previste per la città di Palermo, relativamente alle giornate di oggi, domani e venerdì. Per entrambe le giornate di domani (giovedì 8) e di venerdì 9 agosto il Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede il raggiungimento del livello 2 (arancione).

Domani la temperature massima alle ore 14 si attesterà sui 34 gradi (percepita 36 gradi); venerdì si prevede la stessa temperature massima alle ore 14, mentre la massima percepita salirà a 37 gradi. "Si ricorda - si legge in una nota - che il livello di allerta arancione è inerente a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio".

