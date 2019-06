Altra ondata di caldo su Palermo, scatta di nuovo l'allerta arancione

Nuova ondata di calore su Palermo e scatta di nuovo l'allerta arancione. Il ministero della Salute ha pubblicato sul sito il bottellino che prevede temperature fino a 32 gradi in città. Già da oggi il livello di rischio è 2, questo vuol dire che "le temperature elevate e le condizioni metereologiche possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione e in particolare sui soggetti più suscettibili".

Oggi non si dovrebbero superare i 31 gradi anche se la temperatura percepita sarà di 34 gradi. Domani la giornata più calda: previsto un grado in più. In Italia c'è chi sta peggio: sono 16 le città da bollino rosso, ossia con un livello di rischio per l’intera popolazione.

