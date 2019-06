Temperature infuocate: scatta l'allerta arancione per il caldo

Si è fatto attendere ma alla fine il caldo è arrivato ed è destinato ad aumentare. Da oggi fino a giovedì le temperature saranno infuocate con picchi che arriveranno vicino ai 40 gradi. A dirlo è il ministero della Salute che ha pubblicato sul sito il primo bollettino relativo alle ondate di calore della stagione. A Palermo domani scatta l'allerta arancione (livello 2).

"Le condizioni meteorologiche - si legge sul bollettino - possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio. La temperatura prevista per le 14 sarà di 34 gradi (ma la temperatura percepita sarà maggiore). Nella giornata di giovedì, il livello di rischio scenderà a 1, con temperatura prevista per le 14 di 30 gradi (temperatura massima percepita: 33 gradi)".

