Alle Ancelle uno sguardo sull'Oriente del mondo

Oggi presso le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù di via Marchese Ugo n. 6 la superiora generale suor María Rosario Fernández-Villarán e la provinciale dell'Istituto suor Tiziana Petripaoli hanno incontrato la famiglia Acj di Palermo. Tema centrale l'educazione e l'istruzione in Indonesia, Timor Est, Vietnam e Filippine. Preghiera, fede e tenacia, risposta alle difficoltà di contesto: "condiciones horribles", povertà, bambini denutriti, baracche fatiscenti, strade non asfaltate, inondazioni frequenti nella stagione dei tifoni, lotti di foresta venduti alle multinazionali legate al business dell’olio di palma, complice di deforestazione, alterazione e frammentazione dell'habitat, sfruttamento massivo del terreno e delle risorse idriche, ma al contempo estrema dignità, desiderio di apprendere e migliorare le proprie condizioni di vita. "Come un bambino che cresce, queste strutture educative sono arrivate ad ospitare fino a 1.500 studenti, alimentando così la speranza di riscatto".