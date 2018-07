"Uscita d'emergenza chiusa e parcheggio al buio": allarme sicurezza all'Ingrassia 

"Uscita di sicurezza chiusa, parcheggio senza illuminazione, personale ridotto all’osso e costretto persino a igienizzarsi la divisa in casa". A lanciare l'allarme sicurezza e le carenze all'Ospedale Ingrassia è il sindacato degli infermieri Nursind. La struttura sanitaria replica: "Il personale non corre nessun pericolo".

“Di recente – spiega Giuseppe Giammalva, segretario aziendale Nursind dell’Asp (nella foto) - è stata disposta la chiusura, durante la notte, dell’unica uscita definibile anche di sicurezza: provvedimento che il sindacato Nursind ha contestato con una nota protocollata con la quale abbiamo avvisato l’amministrazione della pericolosità di mantenere chiusa l’uscita. La tragedia aspetta dietro l’angolo, eppure la sicurezza è il diritto più importante che è stato riconosciuto per legge al lavoratore”.

"L'uscita - replica Emanuele Scarpuzza, direttore sanitario dell'Ingrassia - è stata chiusa su disposizione dell'autorità giudiziaria perchè da quella uscita, circa due mesi fa, è entrato un ladro che ha rubato un computer. La stessa persona, individuata dal sistema di video sorveglianza, è entrata una seconda volta da lì ed ha tentato di violentare una dipendente senza riuscirci perchè i dipendenti della Mondialpol sono intervenuti. L'ufficio tecnino sta cercando una soluzione per poter garantire anche quella uscita di sicurezza, fermo restando che ce ne sono altre uscite".

A mettere a rischio l'incolumità del personale sanitario anche l’area di parcheggio "sprovvista d’illuminazione ed incustodita, nonostante la presenza di un custode h 24". "Bisognerà attendere - si domanda il Nursind - la prima aggressione ad un infermiera, o una chiamata in reperibilità del personale medico che, costretto a parcheggiare al buio e lontano dall’ingresso dell’ospedale, tarderà nel suo dovere per risolvere il problema illuminazione?”. "C'è una lampada fulminata - spiega il direttore sanitario - ma abbiamo già chiesto alla ditta che ha vinto la gara d'appalto di sostiturla e in settimana lo faranno. La sicurezza è comunque garantita dalla presenza della mondialpool che si trova a meno di cento metri dal parcheggio e dalla presenza di sei telecamere (su un totale di 32) nel parcheggio".

Il Nursind, guidato a Palermo da Aurelio Guerriero, denuncia anche le carenze strutturali e organiche: “Il personale sanitario, ridotto all'osso, lavora con grande professionalità ed abnegazione, immerso tra mille difficoltà: i dipendenti sono costretti persino a portare a casa le divise e a provvedere in autonomia all’igienizzazione, questo è il più pesante caso di diritto alla sicurezza fisica e batteriologica negato al personale”. "Il servizio di lavenderia - spiega Scarpuzza - settimanalmente viene a ritirare i camici. Verificheremo se consegnano con ritardi o meno ma il servizio è attivo".

In tema di personale, il sindacato degli infermieri non perde l'occasione di ricordare che “sono state negate le stabilizzazioni previste dalla legge, i trasferimenti, non tutti, per avvicinarsi alla propria famiglia, le proposte contrattuali non sono apprezzabili e competitive rispetto alle proposte degli altri enti". Non solo sicurezza ma anche diritti negati: "Attendiamo che la direzione guardi il nuovo contratto, non firmato dalla nostra organizzazione sindacale, legga anche la parte sui diritti e li attui. Saremo sempre vigili sui temi della sicurezza dell’ambiente di lavoro. Speriamo che si intervenga prima possibile e che non si debba prima piangere, come spesso siamo abituati a vedere dalle nostre parti”.

