Borsone sospetto e abbandonato in via Sammartino, intervento degli artificieri

Borsone sospetto in via Sammartino. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini intorno alle 20.30 di ieri sono intervenuti, all’incrocio con via Dante, gli agenti delle volanti, i vigili urbani, i vigili del fuoco e gli artificieri per fare brillare un borsone abbandonato per strada. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire agli specialisti di innescare la carica collegata al pacco sospetto e farla esplodere per verificarne il contenuto. In meno di un'ora la circolazione è stata ripristinata ed è stato accertato che si trattava di un falso allarme.

