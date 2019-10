Zaino sospetto in via Romagna fa scattare allarme bomba: artificieri lo fanno brillare

Uno zainetto abbandonato ha fatto scattare l’allarme bomba questa mattina in via Romagna, tra via Toscana e via Emilia, nei pressi della sede dell'Agenzia delle Entrate. La polizia ha bloccato le vie d’accesso: l'area è stata transennata e la circolazione stoppata. Lo zainetto era stato abbandonato vicino all'ingresso di una sala scommesse.

Oltre alle volanti della polizia in via Romagna sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli artificieri. E' così scattata la procedura di emergenza per fare brillare lo zainetto. All'interno non c'era niente di pericoloso: l'allarme, dunque, si è rivelato falso.

