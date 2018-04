Lasciano borsa nelle scale del Palazzo delle Poste: allarme bomba in via Roma

Una borsa lasciata incustodita nelle scale del Palazzo delle Poste ha fatto scattare l'ennesimo allarme bomba a Palermo. E' successo oggi pomeriggio intorno alle 17 in via Roma. L'area è stata chiusa al traffico per permettere agli artificieri della polizia di intervenire. Per fortuna si è trattato di un falso allarme e gli artificieri hanno fatto brillare la borsa all'interno del quale non c'era alcun ordigno.

Il traffico nella zona, già "provata" dalla chiusura del tratto che va da via Cavour a via Bentivegna per i lavori per il collettore fognario, è andato in tilt. Sono state allertate le forze dell'ordine. Le operazioni sono terminate dopo le 18, la strada è stata poi riaperta al traffico. Proprio sabato scorso, sempre in via Roma, era scattato un altro allarme bomba per una valigia rossa lasciata su un albero, all'altezza dell'incrocio con discesa dei Giudici. All'interno del bagaglio c'erano dei documenti.