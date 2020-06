Allarme bomba in via Principe di Belmonte, maxi intervento della polizia

Allarme bomba questa sera in via Principe di Belmonte. L'allerta è scattato intorno alle 20.30 all'altezza del Bar Spinnato. A far partire le misure di sicurezza è stata una valigetta abbandonata su un'aiuola. Sul posto sono intervenuti i poliziotti con sei volanti che, in attesa dell'arrivo degli artificieri, con il nastro hanno chiuso il passaggio ai pedoni. Costretti a chiudere anche i bar e altre attività nel tratto pedonale di via Principe di Belmonte. L'allarme è rientrato poco dopo: alla fine il bagaglio non conteneva nulla.

