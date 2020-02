Trolley sospetto in un'aiuola: scatta allarme bomba nella zona di viale Croce Rossa

Allarme bomba questa mattina nella zona di viale Croce Rossa. L'allerta è scattato in via Littore Ragusa, a pochi passi dalla Statua della Libertà di piazza Vittorio Veneto. A far scattare le misure di sicurezza è stato un trolley blu abbandonato su un'aiuola spartitraffico.

Sul posto - intorno alle 9.30 - oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i poliziotti che, in attesa dell'arrivo degli artificieri, hanno chiuso al traffico un tratto di strada. L'allarme è rientrato dopo l'intervento degli artificieri che hanno fatto brillare il trolley: alla fine il bagaglio non conteneva nulla.