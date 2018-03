Pacco sospetto vicino al porto: chiusa via Crispi, intervento degli artificieri

Pacco sospetto vicino al porto fa scattare l’allarme bomba. Dopo diverse segnalazioni da parte di passanti e automobilisti la polizia è intervenuta in via Crispi, intorno alle 9 di questa mattina, per un trolley abbandonato o dimenticato da qualcuno sul marciapiede. Sul posto sono gli agenti di polizia e i vigili urbani, impegnati a chiudere la strada per consentire l’intervento degli artificieri e del nucleo cinofilo.

Una volta transennata l’area gli artificieri hanno analizzato il trolley per poi farlo brillare. Al suo interno ci sarebbero stati solo vestiti e accessori da viaggio, dimenticati con ogni probabilità da qualche turista. Dopo circa mezz’ora la strada è stata riaperta alla circolazione. L’ultimo episodio analogo risale al 23 febbraio, quando gli agenti della polizia e della guardia di finanza hanno chiuso via Arimondi per fare brillare un bagaglio.