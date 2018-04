"Auto sospetta", scatta l'allarme bomba: chiuso tratto di via Amari

Una Bmw blu "sospetta" posteggiata ha fatto scattare l'allarme bomba in via Emerico Amari, a due passi dal Politeama, intorno alle 16,30. Sul posto è subito intervenuta la polizia che ha chiuso la strada al traffico nel tratto che va da via Roma a via Principe di Scordia. Passaggio vietato anche ai pedoni sul marciapiede. (Articolo in aggiornamento)