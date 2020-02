Trolley abbandonato, allarme bomba in via Ruggero Settimo: zona evacuata

Un trolley bianco lasciato (o dimenticato) sul marciapiede davanti a un negozio d'abbigliamento tra via Principe di Belmonte e via Ruggero Settimo ha fatto scattare l'allarme bomba in centro. In pochi minuti sono accorsi carabinieri e artificieri che hanno transennato l'intera area e hanno fatto brillare il bagaglio.

La fascia di sicurezza è stata via via ampliata e anche i clienti del bar Spinnato che erano seduti all'esterno sono stati costretti ad allontanarsi. Clienti e personale delle altre attività invece sono rimasti all'interno fino al termine dei controlli, mentre una piccola folla di curiosi assisteva all'operato delle forze dell'ordine.