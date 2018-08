Trolley sospetto al porto, scatta allarme bomba: traffico paralizzato

Un trolley sospetto lasciato sul molo Santa Lucia fa scattare l'allarme bomba nella zona del porto. Il bagaglio è stato segnalato da un passante. "C'è un trolley grigio all'interno del molo". E' successo intorno alle 18. Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza. Sul posto sono così intervenute le volanti della polizia. Gli artificieri sono entrati in azione sul molo Santa Lucia per effettuare i controlli. Transennata la zona: il traffico in via Francesco Crispi in pochi minuti è andato in tilt in entrambe le direzioni.

