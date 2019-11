Valigia sospetta in piazza Bellini, scatta l'allarme bomba

Una valigia di plastica ha fatto scattare l'allarme bomba questa mattina, intorno alle 8.15, in piazza Bellini, alle spalle di Palazzo delle Aquile. L'area è stata isolata per permettere agli artificieri di intervenire. E' stato un dipendente della Reset che passava in quel tratto a notare la valigia (di color nocciola) che era dietro una panchina. L'uomo ha così attirato l'attenzione dei vigili. Subito la zona è stata recintata con delle strisce biancorosse e sono intervenute due pattuglie di polizia. Per fortuna si è trattato di un falso allarme.

