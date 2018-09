Pacco sospetto, allarme bomba in via Libertà: bloccato il traffico

Allarme bomba questa mattina in via Libertà vicino al Giardino Inglese. Un pacco sospetto è stato segnalato dai passanti. Intorno alle 9 il traffico è stato bloccato nell'asse via Libertà-via Notarbartolo. Sono intervenuti gli agenti di polizia, i vigili urbani e i vigili del fuoco. Gli artificieri hanno poi fatto brillare il pacco. L'allarme bomba si è rivelato falso. La strada è rimasta chiusa per un'ora, intorno alle 10 è stata riaperta al traffico.