Un trolley abbandonato all'ingresso, scatta l'allarme bomba: evacuato il Conca d'oro

Evacuato il Conca d'Oro per un allarme bomba. Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti nel centro commerciale di via Lanza di Scalea dopo la segnalazione di un trolley abbandonato davanti a uno degli ingressi. In pochi minuti i clienti si sono riversati all'esterno, lasciando agli artificieri lo spazio necessario per lavorare.

I militari specializzati nella bonifica hanno fatto brillare il trolley dentro al quale non c'era materiale esplosivo. Una volta rientrato l'allarme ai clienti e ai dipendenti è stato consentito nuovamente di accedere al centro commerciale. Sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza per chiarire chi avesse lasciato il bagaglio.

Foto e video di Giuseppe Schiraldi e Giorgia Mancuso