Zaino abbandonato alla fermata del bus, all'Arenella scatta l'allarme bomba

Uno zaino abbandonato alla fermata dell’autobus e scatta l’allarme bomba. Polizia, vigili urbani e vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina all’Arenella, in via Papa Sergio, per verificarne il contenuto e far brillare l’oggetto sospetto segnalato alla linea di emergenza 113 da un passante. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per mettere in sicurezza l’area e consentire agli artificieri di operare.

Un agente della sezione specializzata, dopo aver indossato la tuta protettiva, ha collegato una mini carica esplosiva e ha fatto brillare lo zainetto che si trovava sul marciapiedi, a poche centinaia di metri da Villa Igiea. Al suo interno c’erano solo indumenti ed effetti personali (foto allegata), probabilmente appartenenti a qualche bagnante sbadato che stava raggiungendo la spiaggia.

