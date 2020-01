Allarme bomba in piazza Sturzo, artificieri intervengono per un trolley sospetto

Un trolley abbandonato sotto i portici di piazza Don Sturzo fa scattare l'allarme bomba. Gli artificieri dei carabinieri sono intervenuti questa mattina dopo la segnalazione di un passante che ha notato un bagaglio incustodito non lontano dall'incrocio con via Domenico Scinà. In pochi minuti sono arrivati i militari dell'Antisabotaggio e i vigili del fuoco che hanno cinturato la zona per fare brillare l'oggetto sospetto in tutta sicurezza. Dopo l'esplosione controllata è stato controllato il contenuto del bagaglio: era vuoto.

Aggiornamento delle ore 11.30 // esito controlli